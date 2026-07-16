هل كل الأمراض تعالج بالقرآن الكريم؟.. أزهري يجيب ويحسم الجدل

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، ردًا على سؤال: "هل العلاج بالقرآن الكريم موجود حتى اليوم، أم أن بعض الأمراض تحتاج إلى العلاج النفسي؟"، أن لكل مرض يصيب الإنسان وسيلة علاج تناسبه.

وأوضح أحد علماء الأزهر الشريف أن الأمراض العضوية تحتاج إلى تدخل طبي، وقد تتطلب علاجًا دوائيًا أو جراحيًا، وذلك وفقًا لحالة المريض.

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك حالات تتعلق بالأمور الروحية، مثل الحسد والسحر والعين، مؤكدًا أن علاجها يكون بالقرآن الكريم والرقية الشرعية، وليس بالأدوية الطبية.

ولفت إلى أن الحالات التي يعتقد أنها ناتجة عن السحر أو الحسد لها علامات، مشددًا على أن من يرغب في العلاج بالقرآن الكريم ينبغي أن يتوجه أولًا إلى الطبيب، للتأكد من عدم وجود سبب عضوي أو نفسي للحالة، وألا يلجأ إلى الرقية إلا بعد استبعاد الأسباب الطبية.

وأشار إلى أن الأعراض النفسية قد تتشابه مع الأعراض التي يعتقد البعض أنها روحية، ولذلك نصح المواطنين بمراجعة الطبيب أولًا قبل التوجه إلى الشيخ.