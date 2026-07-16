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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

البحوث الإسلامية ينعى الشيخ عبد الفتاح علام وكيل الأزهر الأسبق

الشيخ عبد الفتاح علي علام رحمه الله عليه
الشيخ عبد الفتاح علي علام رحمه الله عليه
إيمان طلعت

ينعى مجمع البحوث الإسلامية بقلوبٍ يملؤها الحزن والرِّضا بقضاء الله وقدره، فضيلةَ الشيخ عبد الفتَّاح علي علَّام، عضو مجمع البحوث الإسلاميَّة، ووكيل الأزهر الأسبق، الذي وافته المنيَّة بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء العلمي والدعوي، سخَّر خلالها جهده لخدمة الأزهر الشريف، والإسهام في نشر العلوم الشرعيَّة وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، مؤدِّيًا رسالته بعلمٍ وإخلاص.

ويؤكِّد المجمع أنَّ الفقيد الراحل كان من علماء الأزهر الشريف الذين أسهموا في خدمة الدعوة والعلوم الشرعيَّة، وتحمَّل مسئولياتٍ علميَّةً وإداريَّةً عديدة، كان من أبرزها: تولِّيه منصب وكيل الأزهر الشريف، إلى جانب عضويَّته بمجمع البحوث الإسلاميَّة؛ إذْ كان له دورٌ في دعم رسالة المجمع وخدمة قضايا الفكر الإسلامي.

ويتقدَّم مجمع البحوث الإسلاميَّة بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبِّيه، سائلًا المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمَّده بواسع رحمته، وأن يُسكِنه فسيح جنَّاته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.

البحوث الإسلاميَّة الشيخ عبد الفتَّاح علي علَّام وفاة الشيخ عبد الفتاح علي علام

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