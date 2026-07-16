النائب عمرو رشاد نائبًا لرئيس المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية

أصدر اللواء طارق نصير، رئيس المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، قرارًا بتعيين المهندس عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ رئيس قطاع وسط الجيزة بحزب حماة الوطن، نائبًا لرئيس المنتدى، وذلك في إطار حرص المنتدى على الاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات، وتعزيز دوره في دعم الدراسات المستقبلية وصناعة الرؤى الاستراتيجية.

منصة فكرية لدعم البحث العلمي

وأعرب النائب عمرو رشاد عن خالص شكره وتقديره للواء طارق نصير على هذه الثقة، مؤكدًا أن المنتدى يمثل منصة فكرية مهمة لدعم البحث العلمي واستشراف المستقبل، وإعداد رؤى تسهم في مواجهة التحديات وصياغة حلول مبتكرة تخدم الدولة المصرية.

وقال رشاد إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تعزيز أنشطة المنتدى، والتعاون مع مختلف المؤسسات والخبراء، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التخطيط الاستراتيجي واستشراف المستقبل، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

بناء الإنسان

وقال رشاد إن المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية يضطلع بدور مهم في بناء جسور التعاون بين الخبراء والباحثين وصناع القرار، بما يسهم في صياغة رؤى مستقبلية تستند إلى أسس علمية ومعايير دولية.

كما أكد حرصه على دعم المبادرات البحثية والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية القدرات الوطنية في مجالات الدراسات المستقبلية والتخطيط الاستراتيجي.