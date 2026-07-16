متى يلجأ المريض إلى الرقية الشرعية وما أعراض السحر؟.. أزهري يوضح

أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن أعراض السحر معروفة لدى من يتعاملون مع هذا المجال، موضحًا أن الشخص إذا راجع الأطباء ولم يتوصلوا إلى تشخيص أو علاج لحالته، فقد يعتقد البعض أن الأمر يتعلق بحالة روحانية.

وأضاف الشيخ أشرف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك أنواعًا من السحر، منها ما يُقال إنه مأكول أو مشروب، مشيرًا إلى أن بعض الحالات قد تتفاعل مع شرب ماء قُرئ عليه القرآن الكريم، وفقًا لما ذكره.

ولفت إلى أن الشخص قد تظهر عليه بعض الأعراض أو الآلام في أعضاء مختلفة من الجسم، محذرًا من أن كثيرين يمارسون الرقية أو يدّعون العلاج بالقرآن دون علم أو تأهيل شرعي.

وأشار إلى أن من الضوابط المهمة أن يكون من يقوم بالرقية الشرعية والعلاج بالقرآن الكريم من أهل العلم والأمانة، ومن حفظة كتاب الله، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا من المواطنين يتعرضون لعمليات نصب على يد مدّعي العلاج.