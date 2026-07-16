خبير يكشف سبب التراجع الكبير في أسعار الذهب ويتوقع عودة الارتفاع في هذه الحالة

أكد ناجي فرج خبير صناعة الذهب، أنه هناك تراجع كبير في أسعار الذهب وأوقية الذهب انخفضت بأكثر من 80 دولار ووصلت لـ 3379 دولار .

وقال ناجي فرج في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" السبب الأساسي لانخفاض أسعار الذهب هو الأحداث العالمية والحرب المستمرة بين واشنطن وطهران ".



وأكمل ناجي فرج :" الحرب بين طهران وواشنطن تؤدي على خلل كبير في أسعار النفط وبالتالي تتجه الدول إلى بيع الذهب لتوفير احتياجاتها وتأمين احتياجاتها من الطاقة ".

وتابع ناجي فرج :" الأسعار الحالية للذهب مرحلية والبنوك المركزية حول العالم تتجه لإيجاد سيولة لتوفير مصادر الطاقة وتتجه لبيع الذهب ".

وأكمل ناجي فرج :" نشهد تذبذب كبير في أسعار الذهب وبمجرد استقرار الأوضاع في المنطقة سوف ترتفع أسعار الذهب مجددا ".

