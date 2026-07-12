سهير جودة: الجميع يشيد بأخلاق مصطفى شوبير.. ووالدته صاحبة الفضل الأكبر| صور

أشادت الإعلامية سهير جودة بوالدة مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، مؤكدة أن ما يحظى به اللاعب من حب واحترام جماهيري يعود في الأساس إلى التربية التي نشأ عليها داخل أسرته.

وكتبت سهير جودة، عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "حين يجتمع الناس على أخلاق إنسان... اعرف أن وراءه بيتًا استثنائيًا، ووراء هذا البيت أم استثنائية، وإذا كان العالم اليوم يصفق لـ(أوفا)، فجزء من هذا التصفيق تستحقه أمه."

وأضافت أن أجمل ما صنعته والدة مصطفى شوبير لم يكن حفل الاستقبال الذي أعدته عقب عودة ابنها من كأس العالم، وإنما السنوات الطويلة التي ربّت خلالها ابنها على الأخلاق والتواضع، قائلة إن اللاعب كلما ازدادت شهرته، ازداد احترامًا وهدوءًا وتواضعًا.

وتطرقت سهير جودة إلى أجواء الاحتفال الذي أُقيم في منزل مصطفى شوبير عقب عودته من الولايات المتحدة، مؤكدة أن الحديقة ازدانت بصور الحارس الدولي ولحظاته المميزة في كأس العالم، بينما أضفت فرقة "حسب الله" أجواءً احتفالية، وسط حضور أفراد الأسرة والأصدقاء والجيران، إلى جانب خطيبته التي شاركت الجميع فرحة الاستقبال.

وأكدت أن الإبداع الحقيقي لم يكن في تنظيم الحفل أو الديكورات، وإنما في شخصية مصطفى شوبير نفسه، مشيرة إلى أن الجماهير أحبت أخلاقه قبل موهبته، وأن احترامه وتواضعه ورقيه هي صفات تشكلت داخل المنزل قبل أن تظهر في الملاعب.

ولفتت إلى أن الكابتن أحمد شوبير تحدث كثيرا عن دور زوجته في نجاح الأسرة، وأهدى إليها في وقت سابق إحدى جوائزه، تقديرًا لما بذلته من جهد في تربية أبنائه.

واختتمت سهير جودة رسالتها بالتأكيد على أن أعظم إنجاز داخل هذا البيت لم يكن التصديات أو الشهرة، بل الإنسان الذي خرج منه، موضحة أن الجماهير قد تختلف حول أفضل حارس أو أجمل تصدٍ، لكنها تكاد تجمع على أخلاق مصطفى شوبير، معتبرة أن هذه هي القيمة الحقيقية التي تسبق اسمه أينما ذُكر داخل مصر وخارجها.