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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد وزاري ويونيسف لبدء مقابلات مديري مدارس الدمج الشامل بدمياط

تعليم دمياط
تعليم دمياط
زينب الزغبي

​استقبل  "ياسـر عمـاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، وفدًا وزاريًا رفيع المستوى وممثلي منظمة اليونيسف، لتدشين أعمال المقابلات الشخصية لمديري مدارس الدمج الشامل المستهدفة بمبادرة "التعليم يقود"، والتي ضمت 65 مدير مدرسة من أربع إدارات تعليمية بالمحافظة.

​وقد جرت هذه المقابلات بتنسيق كامل بين الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومنظمة اليونيسف، وبحضور الدكتورة سعاد صابر ممثلةً عن الإدارة المركزية بالوزارة، إلى جانب فريق خبراء منظمة اليونيسف الذي ضم كلاً من الدكتور ماجد حشيش والدكتورة ليلى قنديل، بإشراف من الأستاذ حسني مصطفى منصور، مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بمديرية التربية والتعليم بدمياط.

​واستهدفت اللجان تقييم واختيار 65 مدير مدرسة يمثلون أربع إدارات تعليمية حيوية بالمحافظة، شملت إدارات دمياط التعليمية، وعزبة البرج التعليمية، وكفر البطيخ التعليمية، ودمياط الجديدة التعليمية، حيث ركزت المقابلات على قياس مدى جاهزية القيادات المدرسية وقدراتهم الإدارية والتربوية لإدارة ملف الدمج الشامل وتطبيق معايير مبادرة "التعليم يقود" داخل المؤسسات التعليمية بما يضمن بيئة تربوية محفزة لجميع الطلاب.

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