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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة : نتنياهو سيلقي كلمته في نيويورك رغم تصريحات مامداني

السفير داني دانون
السفير داني دانون
فرناس حفظي

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون: "لقد فشل مامداني في إدارة مدينة نيويورك، فبدلاً من التركيز على مسؤولياته كرئيس للبلدية ومواجهة موجة معاداة السامية المتنامية في مدينته، اختار إثارة العداء وتصدر عناوين الأخبار بمهاجمة دولة إسرائيل.

و أضاف دانون قائلا:  سيأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى نيويورك، ويلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بكل فخر، ويقف أمام العالم".

وفي وقت سابق، أكد عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، أنه لم يتراجع عن موقفه الداعي إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال زيارته المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر المقبل.

وأوضح ممداني، في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز، أنه يجري مشاورات مع الدائرة القانونية للمدينة لتحديد ما إذا كان يمتلك صلاحية قانونية لتوجيه شرطة نيويورك لاحتجاز نتنياهو، مؤكدًا أن أي إجراء سيكون "في حدود ما يسمح به القانون".


وأضاف: "أعتقد أن مكان نتنياهو هو لاهاي، فهو متهم بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مشددًا على أن المدينة لن تتجاوز صلاحياتها القانونية.


من جانبه، رد نتنياهو على تصريحات ممداني، واصفًا إياه بأنه "يدعم حماس"، كما اتهمه بـ"كره أمريكا سرًا"، في حين أكد القنصل الإسرائيلي في نيويورك، أوفير أكونيس، أن عمدة المدينة لا يملك أي سلطة قانونية لإصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، داعيًا إياه إلى التركيز على إدارة شؤون المدينة بدلًا من الخوض في قضايا خارج نطاق صلاحياته.


 

السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون مدينة نيويورك إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي

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