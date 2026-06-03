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حقيقة حل الزمالك أزمة القيد التأديبي حال التسوية مع صلاح مصدق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من عرض الوداد إلى أزمة المستحقات.. كواليس مثيرة في قصة رحيل صلاح مصدق عن الزمالك

صلاح مصدق
صلاح مصدق
محمود أحمد

عاد ملف المدافع المغربي صلاح مصدق ليتصدر المشهد من جديد بعدما كشف سالم سالم وكيل اللاعب تفاصيل جديدة ومثيرة بشأن الفترة الأخيرة في مشوار اللاعب مع الزمالك والأحداث التي سبقت رحيله عن القلعة البيضاء وصولًا إلى انتقاله لصفوف الوداد المغربي.

وروى وكيل اللاعب تسلسل الأحداث منذ وصول عرض الوداد وحتى شعور اللاعب بأن مستقبله داخل الزمالك أصبح غامضًا مؤكدًا أن الأزمة لم تكن مالية في بدايتها بقدر ما كانت مرتبطة بمشاركة اللاعب ورغبته في الحفاظ على مكانه داخل المنتخبات المغربية.

عرض رسمي من الوداد.. والزمالك كان على علم

بحسب رواية وكيل اللاعب فإن الوداد المغربي أرسل عرضًا رسميًا إلى الزمالك من أجل الحصول على خدمات صلاح مصدق على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وذلك قبل انطلاق الموسم.

وأوضح أن العرض لم يكن مجرد اتصالات شفوية أو جس نبض بل خطاب رسمي يتضمن رغبة النادي المغربي في استعارة اللاعب ومنحه فرصة المشاركة في البطولات المقبلة وعلى رأسها كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك كانت على علم كامل بالعرض وأن الأمر تم خلال فترة كانت تشهد ترتيبات إدارية داخل النادي في ظل الظروف الصحية التي كان يمر بها رئيس النادي حسين لبيب بينما كان هشام نصر يتولى إدارة العديد من الملفات المهمة داخل القلعة البيضاء.

مدرب الوداد تدخل بنفسه

وكشف وكيل اللاعب أن أمين بن هاشم المدير الفني للوداد المغربي تواصل معه شخصيًا للتأكيد على رغبته في ضم صلاح مصدق خاصة أنه سبق له العمل مع اللاعب ويعرف إمكانياته جيدًا.

وقال إن المدرب المغربي أوضح منذ البداية أنه لا يتدخل في الأمور التعاقدية لكنه كان مقتنعًا تمامًا بقدرات اللاعب الفنية ويعتبره إضافة مهمة لفريقه.

وأضاف أن الرد الذي نقله للمدرب كان واضحًا حيث طلب إرسال عرض رسمي إلى الزمالك مع وضعه ووكيل اللاعب المغربي عزيز الشافعي ضمن المخاطبات الرسمية باعتبارهما ممثلين للاعب.

رغبة اللاعب كانت واضحة

ووفقًا لرواية سالم سالم فإن صلاح مصدق لم يكن متعجلًا في الرحيل عن الزمالك بل أكد في أكثر من مناسبة أنه يرغب في الاستمرار داخل القلعة البيضاء إذا كان النادي بحاجة إلى خدماته.

وأوضح أن اللاعب قال بشكل صريح: "إذا كان الزمالك متمسكًا بي سأبقى بكل تأكيد أما إذا لم أكن ضمن الحسابات فمن الأفضل أن أرحل وألعب".

هذا الموقف دفع الوكيل للتواصل مع مسؤولي الزمالك من أجل معرفة القرار النهائي بشأن العرض المغربي خاصة مع رغبة الوداد في حسم الملف سريعًا قبل المشاركة في استحقاقاته المقبلة.

جون إدوارد يتمسك ببقاء اللاعب

وأشار وكيل اللاعب إلى أنه تواصل مع جون إدوارد الذي كان يتولى ملف الكرة بصورة غير رسمية في ذلك الوقت للاستفسار عن موقف النادي من العرض.

وأكد أن الرد جاء واضحًا من جون إدوارد الذي أبدى تمسكه باستمرار صلاح مصدق داخل الفريق مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة وسيكون مفيدًا للفريق خلال الموسم.

وبناءً على هذا الموقف تم إبلاغ اللاعب بأن الزمالك يرغب في استمراره وهو ما دفعه لغلق ملف الرحيل والتركيز بشكل كامل مع الفريق خلال فترة الإعداد.

إصابة غيّرت المشهد

لكن الأمور لم تسر كما كان يتوقع اللاعب إذ تعرض لإصابة عضلية قبل انطلاق الموسم بأيام قليلة أبعدته لفترة قصيرة عن المشاركة.

وخلال فترة غيابه حصل لاعبون آخرون على الفرصة ونجحوا في تثبيت أقدامهم داخل التشكيل الأساسي وهو ما جعل مهمة العودة أكثر صعوبة بالنسبة للمدافع المغربي.

ومع مرور الجولات وجد اللاعب نفسه بعيدًا عن المباريات الرسمية رغم جاهزيته الفنية والبدنية الأمر الذي بدأ يثير علامات الاستفهام لديه حول مستقبله داخل الفريق.

حلم المنتخب يهدد مستقبل اللاعب

وأكد وكيل اللاعب أن الأزمة الحقيقية بدأت عندما شعر صلاح مصدق بأن ابتعاده عن المشاركة قد يؤثر على مستقبله الدولي.

فاللاعب كان يطمح للتواجد مع منتخب المغرب للمحليين والمشاركة في كأس العرب وهو ما كان يتطلب الظهور بشكل منتظم مع ناديه.

وأضاف أن اللاعب كان يشعر بقلق متزايد خاصة بعدما حضر أحد مسؤولي المنتخب المغربي لمتابعته خلال إحدى المباريات قبل أن يفاجأ بعدم حصوله على فرصة المشاركة.

بل إن المفاجأة الأكبر جاءت في مباراة أخرى لم يتواجد خلالها ضمن قائمة الـ18 لاعبًا من الأساس وهو ما زاد من إحباطه وشعوره بأن فرصه تتضاءل بشكل كبير.

شائعات داخل الفريق ورد جون إدوارد

وخلال تلك الفترة بدأت تتردد بعض الأحاديث داخل محيط الفريق بشأن أسباب استبعاد اللاعب حيث نقل صلاح مصدق إلى وكيله أن بعض الأشخاص أخبروه بأنه قد لا يحصل على فرصة المشاركة بسبب تغييرات إدارية وفنية حدثت داخل النادي.

وأوضح سالم سالم أنه نقل هذه المخاوف بشكل مباشر إلى جون إدوارد الذي رفض تمامًا هذا الطرح مؤكدًا أن معيار المشاركة الوحيد داخل الزمالك هو المستوى الفني وقدرة اللاعب على إفادة الفريق.

وأضاف أن جون إدوارد شدد على أن العديد من اللاعبين الذين يشاركون بصفة أساسية لم يكن هو من تعاقد معهم كما أن بعض الصفقات الجديدة التي تم إبرامها لم تحصل على فرصة المشاركة بشكل منتظم في البداية.

من أزمة المشاركة إلى أزمة المستحقات

ومع استمرار الغياب عن المباريات بدأت تتفاقم حالة الاستياء لدى اللاعب خاصة في ظل تأخر بعض المستحقات المالية.

وبحسب وكيله فإن صلاح مصدق شعر أنه يخسر على جميع المستويات؛ فلا يشارك في المباريات ولا يحافظ على مكانه في المنتخب كما أنه يواجه مشكلات تتعلق بمستحقاته المالية.

وقال الوكيل إن اللاعب كان يرى أن مستقبله الكروي أصبح مهددًا وهو ما دفعه في النهاية إلى إعادة التفكير في موقفه بالكامل لتتجه الأمور لاحقًا نحو الرحيل عن الزمالك والانضمام إلى الوداد المغربي.

وتأتي تصريحات وكيل صلاح مصدق في وقت ما زالت فيه قضية اللاعب تفرض نفسها على المشهد خاصة بعد الجدل الدائر حول مستحقاته المالية والقرارات الصادرة بشأنها.

صلاح مصدق سالم سالم وكيل الزمالك الوداد المغربي أمين بن هاشم جون إدوارد

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