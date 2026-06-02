كاس تتدخل في أزمة صلاح مصدق والزمالك.. ومحامي اللاعب يكشف تطورات جديدة

كشف فهمي بلحاج، محامي اللاعب صلاح مصدق، عن آخر تطورات النزاع القانوني بين اللاعب ونادي الزمالك، مؤكدًا أن محكمة التحكيم الرياضية “كاس” أرسلت طلبًا رسميًا للطرفين لتقديم الردود الخاصة باستئناف النادي على القرار الصادر لصالح اللاعب.

وأوضح بلحاج في تصريحات لبرنامج «ملعب ON»، أن المحكمة طلبت من اللاعب أو ممثله القانوني الرد على طلب الزمالك بشأن الاستئناف والطعن، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل استلام بريد إلكتروني رسمي في هذا الشأن، وجارٍ مناقشة الموقف مع اللاعب ووكيله لاتخاذ القرار المناسب.

وأضاف أن نادي الزمالك لجأ إلى حقه القانوني في الاستئناف على الحكم الصادر، إلا أن الطعن لا يوقف تنفيذ القرار الصادر لصالح اللاعب.

وأشار محامي اللاعب إلى أن صلاح مصدق لديه علاقة طيبة مع نادي الزمالك، مؤكدًا أنه حاول في أكثر من مناسبة الوصول إلى حلول ودية، إلا أن تلك المحاولات لم تلقَ استجابة من جانب النادي.

وكشف بلحاج أن المستحقات المالية المتأخرة للاعب لدى الزمالك تقدر بنحو 808 ألف دولار، موضحًا أنها مستحقات متأخرة منذ سبتمبر 2025.

واختتم بأن غرفة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كانت قد أصدرت قرارًا سابقًا يلزم نادي الزمالك بسداد المستحقات المالية للاعب، إلى جانب توقيع عقوبة إيقاف القيد لفترتين متتاليتين على النادي.