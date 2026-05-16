تشكيل منتخب 2009 لمواجهة تونس في كاس الامم الافريقية

أعلن حسين عبد اللطيف المدير الفني لـ منتخب مصر 2009 تشكيل المنتخب لمواجهة تونس فى الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، المقامة فى المغرب، والمؤهلة لكأس العالم .

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:



ـ حراسة المرمى: مالك عمرو 16.

ـ خط الدفاع: عبدالله عمرو 20 ، آدم يوسف 3 ، عادل علاء 6 ، محمد السيد (الديزل) 2.

ـ خط الوسط: أحمد بشير 8 ، يوسف عثمان 13، محمد جمال 7 ، أحمد صفوت 10.

ـ خط الهجوم : أدهم حسيب 9 ، خالد مختار 19.



وتضم قائمة البدلاء كلاً من:



محمد عبيد 1 .. ياسين تامر 4 .. محمد نور 5 .. عمر فودة 21 .. زياد سعودي 14 .. سيف المهدي 24 .. دانيال تامر 11 .. يحيي رياض 25 .. عبدالعزيز خالد 17 ( إيفونا ) .. أمير أبو العز 26.