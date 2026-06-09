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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الحذف مش النهاية .. 4 خطوات للتظلم على إيقاف دعم التموين

بطاقة التموين
بطاقة التموين
قسم الخدمات

​في إطار جهود الدولة لتنظيم منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الجيزة عن الإجراءات الرسمية الواجب اتباعها للمواطنين الراغبين في تقديم تظلم بخصوص إيقاف بطاقاتهم التموينية (بطاقة الأسرة).

ف​إذا واجهتك مشكلة إيقاف بطاقتك التموينية، يمكنك استعادتها عبر اتباع الخطوات الأربع التالية بدقة:

بطاقة التموين

​1. تحديث البيانات رقميًا

​تبدأ أولى الخطوات بالدخول عبر الإنترنت من خلال منصة مصر الرقمية لتحديث كافة البيانات المتعلقة بالدخل، الإنفاق، والأملاك. 

ويُرجى العلم أن هذا التحديث متاح اعتبارًا من 14 يونيو 2026.

​2. التوجه إلى مكتب التموين

​بعد إتمام خطوة تحديث البيانات الرقمية بنجاح، يتوجب على صاحب البطاقة التوجه مباشرة إلى مكتب التموين المختص والتابع لمنطقته لتقديم طلب التظلم رسميًا.

​3. إرفاق المستندات الداعمة

​عند زيارة مكتب التموين، يجب تقديم ملف يحتوي على:

  1. ​المستندات الرسمية التي تُثبت أحقية الأسرة في الحصول على الدعم التمويني.
  2. ​ما يفيد ويؤكد إتمام عملية تحديث البيانات التي تمت عبر منصة مصر الرقمية.
منحة التموين

4. التواصل مع خدمة العملاء

​في الخطوة الأخيرة، يتعين على المواطن الاتصال بمركز خدمة العملاء عبر الخط الساخن 19959، وإرسال رقم وتاريخ التظلم، مع ذكر سبب الحذف المقترن بالبطاقة لإتمام مراجعة الطلب.

ثلاثة إجراءات متسلسلة لاستعادة البطاقة التموينية

حددت الإدارة العامة للتفتيش بالمديرية ثلاثة إجراءات متسلسلة يتوجب على المواطن الذي تم إيقاف بطاقته التموينية اتباعها بشكل دقيق لضمان قبول تظلمه وإعادة إدراج بياناته في المنظومة:

  • ​تحديث البيانات رقمياً: يبدأ المواطن أولاً بتحديث كافة بياناته الأساسية وتشمل (الدخل، الإنفاق، الامتلاك، الحيازة، وغيرها) عبر منصة "مصر الرقمية" على الرابط الإلكتروني المعتمد (digital.gov.eg)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 يونيو 2026.
خطوات الحصول على منحة التموين
  • ​تقديم التظلم الورقي: بعد إتمام عملية التحديث الإلكتروني، يتوجه المواطن إلى المكتب التمويني المختص لتقديم طلب التظلم مدعوماً بالمستندات الرسمية التي تثبت صحة ادعائه، مرفقاً به "استمارة تحديث البيانات" المطبوعة من البوابة الإلكترونية بعد اكتمالها بنجاح.
  • ​الإبلاغ برقم التظلم: يقوم المواطن بإرسال (رقم وتاريخ) التظلم المقترن بـ "سبب الحذف" مباشرة إلى مركز خدمة العملاء التابع لشركة "تويا تكنولوجي" بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك عبر الخط الساخن المخصص برقم (19959).

ولن يتم الالتفات إلى أي طلب تظلم ورقي بمكاتب التموين ما لم يقم المواطن أولاً بتحديث بياناته بالكامل على منصة مصر الرقمية وإرفاق استمارة التحديث المكتملة المستخرجة من الموقع الإلكتروني.

التموين الدعم بطاقة التموين منظومة الدعم إيقاف التموين

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