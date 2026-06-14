احذر عصير القصب الأبيض.. نيفين منصور تعلن أمرا خطيرا بشأن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم

قالت الإعلامية نيفين منصور، إن أكثر الأخبار التي شغلت اهتمام الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة يتعلق بـ عصير القصب، باعتباره من المشروبات الشعبية المفضلة لدى شريحة واسعة من المصريين.

وأضافت، خلال تقديمها برنامج «من أول وجديد»، أن الأجهزة الرقابية بمحافظة القليوبية تمكنت من ضبط مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم»، التي كان يتم استخدامها في أحد محال عصير القصب لإكساب العصير لونًا أبيض ومظهرًا أكثر جاذبية.

ولفتت إلى أنه عقب ضبط المادة بالمحل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأشارت إلى أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم كانت تُستخدم في تبييض بعض المنتجات الغذائية، إلا أن الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء أثارت مخاوف بشأن تأثيراتها المحتملة على المادة الوراثية عند استهلاكها، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى حظر استخدامها في الأغذية اعتبارًا من عام 2022.

وأوضحت أن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم قد ينطوي على مخاطر صحية، مشيرة إلى أن الأمر اللافت هو استخدامها في عصير القصب، رغم أنها لا تضيف أي قيمة غذائية للمشروب، وإنما تُستخدم فقط لتغيير اللون وتحسين المظهر الخارجي.

وكشفت أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، تدخل في بعض أدوات التجميل،ومعجون الأسنان، والتلوين ويجب أن يكون هناك مراقبة لمنع استخدام هذه المادة.