ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير القصب في الحر؟

مع ارتفاع درجات الحرارة، يفقد الجسم السوائل والإلكتروليتات والطاقة بسرعة. ورغم أهمية الماء، يُعدّ عصير القصب بديلاً طبيعياً حلواً وغنياً بالعناصر الغذائية، فهو لا يروي العطش فحسب، بل يدعم المناعة والهضم وصحة الجلد أيضاً، حيث تكثر موجات الحر، يتساءل الكثيرون: "هل عصير قصب السكر مفيد للإرهاق الصيفي؟"

فوائد تناول عصير القصب في الحر

معزز فوري للطاقة: يمنح دفعة سريعة لمن يشعرون بالضعف أو الإرهاق في الحر الشديد.

يمنع الجفاف: يعيد توازن الكهارل الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم للوقاية من ضربة الشمس.

يدعم وظائف الكبد: معروف في التغذية التقليدية والحديثة بدعمه لتخليص الكبد من السموم وعلاج حالات مثل اليرقان.

يحسن الهضم: يوازن درجة حموضة المعدة ويدعم حركة الأمعاء السلسة بفضل محتواه من البوتاسيوم.

يعزز المناعة: غني بفيتامين سي والحديد لمساعدة الجسم على مقاومة العدوى الموسمية.

يعزز صحة البشرة: يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي (AHAs) التي تساعد على تقليل حب الشباب وتحسين نضارة البشرة الطبيعية.

يدعم صحة الكلى: يعمل كمدر طبيعي للبول، فيطرد السموم ويمنع التهابات المسالك البولية.

يعالج الحموضة: خصائصه القلوية تهدئ بطانة المعدة وتقلل من ارتجاع المريء والتهاب المعدة.

يدعم قوة العظام: يحتوي على الكالسيوم والفوسفور، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على كثافة العظام وصحة المفاصل.

يعزز التعافي: يساعد على استعادة القوة بعد الحمى أو الإرهاق البدني بفضل غناه بمضادات الأكسدة والمعادن.

المصدر: sahyadrihospital.