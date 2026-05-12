صدمة الفطام والعقاب النفسي أبرز أسباب الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال

قال الدكتور نور أسامة، استشاري نفسي وعضو المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن ما يُعرف بـ"الصوت الداخلي" لدى الطفل يُعد من أخطر العوامل التي تؤثر على تكوين شخصيته وسلوكياته، موضحًا أن هذا الصوت يتشكل في سن مبكرة ويستمر تأثيره حتى مرحلة البلوغ.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن لكل إنسان صوتًا داخليًا يمثل "اللاوعي"، مشيرًا إلى أن الخيال يلعب دورًا أكبر من الواقع في حياة الطفل، حيث يصدق ما يتخيله ويعيش بداخله، وهو ما ينعكس لاحقًا على تصرفاته في الواقع.

وأضاف أن الطفل قد يبدو طبيعيًا وسعيدًا ظاهريًا، بينما يعاني داخليًا من مشكلات نفسية، لافتًا إلى وجود شخصيتين لدى الإنسان: شخصية عامة تظهر أمام الناس، وأخرى خاصة تظهر داخل دائرة الأمان مع الأسرة.

وأكد أن 80% من سلوكيات الطفل وقيمه تتشكل قبل سن 10 سنوات، وتكتمل بنسبة 100% تقريبًا عند سن 20 عامًا، مشددًا على أن طبيعة هذا الصوت الداخلي، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، تعتمد بشكل أساسي على أسلوب التربية والتنشئة، ومدى تعرض الطفل لصدمات نفسية.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات خطيرة يجب الانتباه لها، مثل الطفل الصامت أو الانعزالي، وكذلك الطفل الذي يسعى بشكل مبالغ فيه لجذب الانتباه، مؤكدًا أن كلا النموذجين يعاني من مشكلات نفسية تستدعي التدخل.

وأوضح أن من أبرز أسباب هذه المشكلات ما يُعرف بـ"صدمة الفطام"، خاصة عندما تتم بشكل مفاجئ أو قاسٍ دون تمهيد، مثل استخدام أساليب مؤذية لإجبار الطفل على الفطام، ما يترك أثرًا نفسيًا عميقًا لديه.