الأصالة والتأثير مفتاح الحضور .. نصائح وأسرار الشخص الكاريزما

قالت الدكتورة شيماء البهي، أستاذ مساعد الأدوية وسموم علم الأعصاب السلوكي بكلية الصيدلة، إن مفهوم "الكاريزما" الذي انتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يرتبط بالشكل أو الابتسامة فقط، بل يقوم على مجموعة من الصفات الجوهرية التي تمنح الشخص حضورًا وتأثيرًا حقيقيًا.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي شريف بديع، والإعلامية سارة سامي، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن أفضل مثال على الشخصية الكاريزماتية هو الإعلامية إسعاد يونس، موضحة أن سر جاذبيتها يكمن في "الأصالة" أو ما يُعرف بـ"Authenticity"، أي أن يكون الشخص حقيقيًا بطبيعته وغير متصنع، وهو ما يجعل الآخرين يشعرون بالقرب منه بسهولة.

وأوضحت أن الأصالة لا تعني العفوية المطلقة، مشيرة إلى أن العفوية تحتاج إلى وعي وحدود، لأن بعض التصرفات العفوية قد تكون غير لائقة في مواقف معينة، مؤكدة أهمية أن يكون الشخص مدركًا لطبيعة الموقف وحدود التعامل مع الآخرين.

وأكدت أن ثاني أهم عناصر الكاريزما هو القدرة على التأثير في الآخرين، موضحة أن هناك فرقًا بين شخص واثق في نفسه فقط، وآخر يمتلك القدرة على التأثير، وهو ما يميز "القائد الكاريزماتي".