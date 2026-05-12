عادة بسيطة قبل طهي البقول تحميك من اضطرابات المعدة

أكد المعهد القومي للتغذية أهمية نقع البقوليات قبل الطهي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لا تعد مجرد عادة تقليدية، بل لها فوائد صحية كبيرة تساعد على تحسين عملية الهضم وتقليل مشكلات المعدة.

وأوضح المعهد أن تناول البقول دون نقع أو طهي جيد قد يؤدي إلى اضطرابات بالجهاز الهضمي والشعور بالانتفاخ وصعوبة الهضم، بسبب احتوائها على مركبات يصعب على الجسم التعامل معها بشكل مباشر.

وأضاف أن نقع البقوليات قبل الطهي يساعد على تقليل هذه المركبات، ما يجعلها أسهل في الهضم وأكثر فائدة للجسم، خاصة عند تحضير أطعمة مثل الفول والعدس والفاصوليا والحمص.

ونصح المعهد أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة استشارة الطبيب لتحديد الكميات المناسبة من البقوليات وفقا للحالة الصحية لكل شخص.