طريقة عمل الكشري المصري بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

يعد من أشهر الأكلات الشعبية في مصر، ويتميز بمذاقه الشهي وتنوع مكوناته التي تجمع بين الأرز والمكرونة والعدس والحمص مع صلصة الطماطم والدقة المميزة والبصل المقرمش. وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره في المنزل بنفس مذاق المحلات.

مكونات الكشري

كوبان من الأرز

كوب عدس بني

نصف كيلو مكرونة متنوعة

كوب حمص مسلوق

3 حبات بصل كبيرة

زيت للقلي

مكونات صلصة الكشري

4 حبات طماطم معصورة

ملعقتان كبيرتان من صلصة الطماطم

4 فصوص ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

ملعقة خل

طريقة التحضير

يُغسل العدس جيدًا ثم يُسلق نصف سلقة. يُضاف الأرز إلى العدس مع الماء والملح ويُترك حتى ينضج. تُسلق المكرونة في ماء مغلي مضاف إليه ملح وزيت، ثم تُصفى. يُقطع البصل شرائح رفيعة ويُقلى في الزيت حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا. لتحضير الصلصة، يُشوح الثوم في قليل من الزيت ثم تُضاف الطماطم وصلصة الطماطم والخل والتوابل وتُترك حتى تتسبك. يُرص الكشري في أطباق التقديم بوضع الأرز والعدس ثم المكرونة ويُضاف الحمص والصلصة والبصل المقرمش على الوجه.

سر نجاح الكشري

يفضل ترك البصل بعد القلي على ورق مطبخ ليتخلص من الزيت الزائد ويحافظ على قرمشته، كما يمكن تقديم الدقة الحارة بجانب الكشري لإضافة نكهة مميزة.