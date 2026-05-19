من يفوز باللقب؟.. فرج عامر يكشف سيناريوهات حسم الدوري بين الزمالك وبيراميدز والأهلي

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق على المنافسة في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن حسم اللقب لم ينتهِ بعد، مع ترجيحه اقتراب نادي الزمالك من التتويج بالبطولة هذا الموسم.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: “أولًا الدوري انتهي، وغالبًا الزمالك هيفوز بالدوري بنسبة 98% على الأقل”.

وأضاف رئيس سموحة السابق أن إدارة الزمالك تضع خطة لتسويق وبيع عدد من نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة، موضحًا: “الزمالك مخطط لبيع 3 إلى 4 لاعبين من نجوم الفريق، لكي يحاول يفتح القيد ويشارك في دوري أبطال أفريقيا”.

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل الجدل الدائر حول مستقبل عدد من لاعبي الزمالك، إلى جانب الأزمات المالية التي يسعى النادي لحلها من أجل تدعيم صفوفه والاستعداد للموسم الجديد والمشاركة القارية.