الزراعة: الطماطم هترخص بعد عيد الأضحى.. وارتفاع الحرارة سبب الأسعار

أكد ألفونس جريس وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة ، أن محصول الطماطم مجنون منذ سنوات طويلة لان أسعارها متقلبة بشدة .



وقال ألفونس جريس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :": ارتفاع أسعار الطماطم بسبب فصل العروات بين العروة الشتوية والعروة الصيفية ".

واكمل ألفونس جريس:" هناك تغيرات مناخية كثيرة تؤثر على جودة الطماطم ومستوى نضوجها ".



ولفت الفونس جريس:" التغيرات المناخية أدت إلى تأثر كل الزراعات المكشوفة وارتفاع الحرارة في الشتاء ادى إلى التأثير السلبي على إنتاجية الطماطم ".

وتابع :" 90 % من الطماطم المتواجدة في السوق حاليا ليست من العروة الصيفية ومازالت من الصوب الزراعية".

وأكمل الفونس جريس:" الطماطم هترخص بعد عيد الأضحى مصر توسعت في زراعة نوع من الطماطم للتجفيف والتصدير ".



