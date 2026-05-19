الزراعة: الطماطم هترخص بعد عيد الأضحى.. وارتفاع الحرارة سبب الأسعار

أكد ألفونس جريس وكيل معهد بحوث البساتين بوزارة الزراعة ، أن محصول الطماطم مجنون منذ سنوات طويلة لان أسعارها متقلبة بشدة .
وقال ألفونس جريس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :": ارتفاع أسعار الطماطم بسبب فصل العروات بين العروة الشتوية والعروة الصيفية ".
واكمل ألفونس جريس:" هناك تغيرات مناخية كثيرة تؤثر على جودة الطماطم ومستوى نضوجها ".
ولفت الفونس جريس:" التغيرات المناخية أدت إلى تأثر كل الزراعات المكشوفة وارتفاع الحرارة في الشتاء ادى إلى التأثير السلبي على إنتاجية الطماطم ".
وتابع :" 90 % من الطماطم المتواجدة في السوق حاليا ليست من العروة الصيفية ومازالت من الصوب الزراعية".
وأكمل الفونس جريس:" الطماطم هترخص بعد عيد الأضحى مصر توسعت في زراعة نوع من الطماطم للتجفيف والتصدير ".