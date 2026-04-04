احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

54.45 جنيه .. أعلي سعر دولار في السوق الرسمية اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات له اليوم السبت الموافق 4-4-2026 داخل السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ  أعلي سعر دولار 54.45 جنيهًأ للشراء و 54.55 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظي الإسلامي.

لماذا استقر الدولار

وفقًا لتداولات الدولار في السوق الرسمية والتي أظهرت استقرارًا من دون تغيير؛ نظرًا لتعطل العمل في البنوك منذ يومين بقرار البنك المركزي المصري.

ويمنح البنك المركزي المصري العاملين في البنوك المصري إجازة دورية كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا لتشمل بذلك كافة الموظفين بالجهاز المصرفي دون تمييز.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري في آخر تداول له منذ آخر يوم عمل أمس؛ نحو 54.29 جنيهًأ للشراء و 54.39 جنيهًا للبيع.

أقل سعر 

سجل أقل سعر دولار 54.2 جنيهًأ للشراء و 54.4 جنيهًأ للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 54.26 جنيهًا للشراء و 54.36 جنيهًا للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 54.28 جنيهًأ للشراء و 54.38 جنيهًا للبيع في بنوك " القاهرة، أبوظبي الأول، الكويت الوطني،التعمير والاسكان، البركة".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.3 جنيهًا للشراء و 54.4 جنيهًا للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، HSBC،العربي الإفريقي الدولي،المصرف المتحد، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، مصر، نكست، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار 54.33 جنيهًأ للشراء و 54.43 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

سعر الدولار

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 54.45 جنيهًأ للشراء و 54.55 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 54.39 جنيهًا للشراء و 54.49 جنيهًا للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

البنك المركزي المصري

بيع أذون خزانة 

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا في مزاد جرى تنظيمه اليوم الخميس لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن طرح أجلي الخزانة لصالح وزارة المالية للوفاء بتعهداتها الحكومية بقيمة إجمالية تبلغ 170.73 مليار جنيه بما يعادل 3.19 مليار دولار.

وقال التقرير إن البنك المركزي المصري استهدف طرح أذون الخزانة بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه، إلا أن الطرح المقبول ارتفع بمعدل 90%.

أوضح التقرير أنه طلبات شراء أجل 364 يوما تخطت 745 طلبًا بقيمة 89.332 مليار جنيه بمتوسط فائدة نسبتها 25.438% و أقل سعر بنسبة 22.7% وأعلي سعر بنسبة 30%.

وعلي سياق متصل وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 873 طلبًا بقيمة 80.97 مليار جنيه تضمنت متوسط سعر فائدة نسبته 26.6% وأقل سعر بنسبة 22.5% و أعلي سعر بنسبة 30%.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

موعد زيادة المعاشات 2026.. تعرف على الفئات المستفيدة وجدول الصرف

ريال مدريد

مستقبل كامافينجا مع ريال مدريد يثير الجدل

ناصر منسي

إبراهيم عبد الجواد:جول ناصر منسي ميجيبوش غير مهاجم كبير

البنك الأهلي

البنك الأهلي يغلق صفحة حرس الحدود ويبدأ الاستعداد للطلائع

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

