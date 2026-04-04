54.45 جنيه .. أعلي سعر دولار في السوق الرسمية اليوم

استقر أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات له اليوم السبت الموافق 4-4-2026 داخل السوق الرسمية لليوم الثاني على التوالي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وصل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 54.45 جنيهًأ للشراء و 54.55 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظي الإسلامي.

لماذا استقر الدولار

وفقًا لتداولات الدولار في السوق الرسمية والتي أظهرت استقرارًا من دون تغيير؛ نظرًا لتعطل العمل في البنوك منذ يومين بقرار البنك المركزي المصري.

ويمنح البنك المركزي المصري العاملين في البنوك المصري إجازة دورية كل يوم جمعة وسبت أسبوعيًا لتشمل بذلك كافة الموظفين بالجهاز المصرفي دون تمييز.

سعر الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري في آخر تداول له منذ آخر يوم عمل أمس؛ نحو 54.29 جنيهًأ للشراء و 54.39 جنيهًا للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 54.2 جنيهًأ للشراء و 54.4 جنيهًأ للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 54.26 جنيهًا للشراء و 54.36 جنيهًا للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 54.28 جنيهًأ للشراء و 54.38 جنيهًا للبيع في بنوك " القاهرة، أبوظبي الأول، الكويت الوطني،التعمير والاسكان، البركة".

الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 54.3 جنيهًا للشراء و 54.4 جنيهًا للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، HSBC،العربي الإفريقي الدولي،المصرف المتحد، قناة السويس، فيصل الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، مصر، نكست، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري لتنمية الصادرات، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار 54.33 جنيهًأ للشراء و 54.43 جنيهًا للبيع في بنك سايب.

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 54.45 جنيهًأ للشراء و 54.55 جنيهًا للبيع في مصرف أبوظي الإسلامي.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار 54.39 جنيهًا للشراء و 54.49 جنيهًا للبيع في بنك بيت التمويل الكويتي.

بيع أذون خزانة

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج بيع أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا في مزاد جرى تنظيمه اليوم الخميس لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن طرح أجلي الخزانة لصالح وزارة المالية للوفاء بتعهداتها الحكومية بقيمة إجمالية تبلغ 170.73 مليار جنيه بما يعادل 3.19 مليار دولار.

وقال التقرير إن البنك المركزي المصري استهدف طرح أذون الخزانة بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه، إلا أن الطرح المقبول ارتفع بمعدل 90%.

أوضح التقرير أنه طلبات شراء أجل 364 يوما تخطت 745 طلبًا بقيمة 89.332 مليار جنيه بمتوسط فائدة نسبتها 25.438% و أقل سعر بنسبة 22.7% وأعلي سعر بنسبة 30%.

وعلي سياق متصل وصل حجم طلبات الاستثمار في أجل 182 يوما نحو 873 طلبًا بقيمة 80.97 مليار جنيه تضمنت متوسط سعر فائدة نسبته 26.6% وأقل سعر بنسبة 22.5% و أعلي سعر بنسبة 30%.