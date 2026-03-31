غدًا الأربعاء.. إجازة رسمية لهذه الفئات بمحافظة الإسكندرية

​أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منح إجازة استثنائية يوم غدٍ الأربعاء الموافق أول أبريل، وذلك لكل من العاملين المعينين ضمن نسبة ٥٪، والموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن ١٢ عامًا.

​وذكرت المحافظة في بيان أنه يُستثنى من ذلك: القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان استمرار متابعة تداعيات حالة الطقس ميدانيًا عبر "غرفة العمليات الرئيسية والسيطرة".

​تأتي هذه القرارات في إطار حرص المحافظة على تخفيف العبء عن المواطنين وضمان سلامتهم خلال فترة عدم استقرار الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.

يأتي هذا ​نظرًا للتقارير الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي أفادت بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وبناءً على قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس قطاع المعاهد الازهرية بشأن تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية غدًا الأربعاء.