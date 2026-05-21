صابرين النجيلي تواصل مفاجآت جمهورها وتطرح لعبة القلوب.. غدا

تستعد الفنانة صابرين النجيلي لطرح أحدث أعمالها الغنائية "لعبة القلوب" غدًا، وذلك بعد حالة التفاعل التي حققتها أعمالها الأخيرة لدى الجمهور، لتعود بعمل جديد يحمل طابعًا دراميًا مختلفًا.

وتكشف الأغنية منذ بدايتها عن أجواء مشوقة من خلال جملة: "رسالة من مين.. تخيلوا؟! الغدارين بيسألوا!"، في إشارة إلى قصة تعتمد على مشاعر وتجارب يمر بها كثيرون.

ويشارك في تنفيذ الأغنية فريق عمل يضم: كلمات وألحان صابرين النجيلي، توزيع حاتم نصر، ميكس وماستر ماهر صلاح، تسجيل صوتي محمد جودة، وإخراج أحمد علاء الجندي.



يذكر أن كانت قد كشفت صابرين النجيلي سابقاً في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري عن استعدادها لطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، الأولى بعنوان “هانت عليك”، والثانية “لعبة القلوب”، موضحة أن العملين يحملان طابعًا دراميًا وإحساسًا مختلفًا يتناسب مع نوعية الأغاني التي يحبها جمهورها.

وأشارت إلى أن قرار تقديم الأغنيتين جاء بعد مطالبات كثيرة من الجمهور بطرح أعمال غنائية جديدة، خاصة الأغاني التي تعتمد على الإحساس والكلمات القريبة من الناس، مؤكدة أنها تعمل حاليًا على الانتهاء من التحضيرات النهائية الخاصة بهما تمهيدًا لطرحهما قريبًا.