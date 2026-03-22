هل الثلاثاء إجازة رسمية؟.. موعد انتهاء عطلة عيد الفطر

في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يترقب الجميع موعد انتهاء الاجازة وعودة العمل لسيره الطبيعي و خاصة موعد عمل البنوك بعد اجازة العيد، وتساءل الكثير عن اجازة عيد الفطر ومتي تنتهي وهل يوم الثلاثاء اجازة رسمية ضمن اجازة العيد؟ .

موعد انتهاء إجازة عيد الفطر2026

وبحسب القرار، بدأت الإجازة أمس الخميس 19 مارس 2026، وتستمر حتى يوم الاثنين 23 مارس 2026، على أن يعود الموظفون إلى العمل صباح الثلاثاء 24 مارس 2026، وهو ما يجيب بشكل واضح على موعد انتهاء إجازة عيد الفطر 2026 حيث تنتهي رسميًا بنهاية يوم الاثنين.

وتشمل هذه الإجازة جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وتكون مدفوعة الأجر بالكامل.

هل الثلاثاء اجازة رسمية؟

يترقب الموظفون موعد انتهاء اجازة عيد الفطر، والتي ستنتهي غدا الاثنين 23 مارس، وبذلك يعتبر يوم الثلاثاء يوم عمل طبيعي في البنوك و القطاع الحكومي و الخاص والمدارس .

الاجازات الرسمية 2026 بعد عيد الفطر

13 أبريل: إجازة شم النسيم

25 أبريل: عيد تحرير سيناء

1 مايو: عيد العمال

26 مايو: وقفة عيد الأضحى

27 إلى 29 مايو: إجازة عيد الأضحى

16 يونيو: رأس السنة الهجرية

30 يونيو: ذكرى ثورة 30 يونيو

23 يوليو: عيد ثورة يوليو

26 أغسطس: المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة