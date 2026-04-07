مصدر إيراني: طهران تطالب برسوم على السفن في أي اتفاق سلام دائم

أفادت قناة الأولى المصرية نقلاً عن مصدر إيراني كبير لوكالة “رويترز” بأن طهران تشترط فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز كجزء من أي اتفاق سلام دائم مع الولايات المتحدة.

تفاصيل الرسوم

وأوضح المصدر أن قيمة الرسوم ستعتمد على نوع السفينة وحمولتها والظروف القائمة، مؤكداً أن هذا الشرط سيكون جزءًا أساسيًا من أي اتفاق يهدف لتحقيق استقرار دائم في المنطقة وضمان مصالح إيران الاقتصادية والاستراتيجية.

خلفية الوضع

تأتي هذه المطالب الإيرانية في ظل استمرار التوترات بين طهران والولايات المتحدة، مع استمرار المخاوف الدولية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو الممر البحري الاستراتيجي لنقل النفط والطاقة عالميًا.