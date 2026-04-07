بعد سقوط سقف فصل بمدرسة بالمعادي.. لجنة من “الأبنية التعليمية” لمعاينة المبنى

علم موقع صدى البلد من مصادره ، أنه بعد واقعة سقوط جزء من سقف أحد الفصول أثناء اليوم الدراسي في مدرسة ليسيه الحرية بالمعادي أمس ، تقرر إرسال لجنة من هيئة الأبنية التعليمية إلى المدرسة للمعاينة واتخاذ الاجراءات اللازمة حرصا على سلامة الطلاب.



وسوف تتولى لجنة المعاينة ، فحص الحالة الإنشائية ليس فقط للفصل المذكور بل للمبنى المدرسي بالكامل، وذلك للوقوف على أسباب سقوط السقف والتأكد من سلامة باقي الفصول، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل .

ومن جانبها ، تتابع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة الموقف لحظة بلحظة ، لضمان سلامة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.

ماذا حدث؟

جدير بالذكر أنه كانت قد شهدت مدرسة ليسيه الحرية واقعة سقوط جزء من سقف أحد الفصول الدراسية أمس، أثناء اليوم الدراسي,

وقد حدث ذلك في فصل بالصف الثالث الإبتدائي أثناء الحصة، دون حدوث إصابات بالغة بين الطلاب.

تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس للمرة الثانية .. هل قررت التعليم ذلك؟

وعلى جانب آخر ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل يتم تداوله علىموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، بشأن تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس للمرة الثانية

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم في تصريح خاص لموقع صدى البلد : لم يصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أي قرارات تنص على تغيير موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس للمرة الثانية

وحذر شادي زلطة من الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الإحتماعي ، مؤكداً على ضرورة الإلتزام فقط بما يتم إعلانه في البيانات الرسمية لوزارة التربية والتعليم .

موعد امتحانات شهر ابريل 2026 في المدارس

وكانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلاً بشان موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل في جميع المدارس .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون موعد امتحانات شهر ابريل 2026 لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة (عربي - لغات) بالعام الدراسي الحالي 2025 / 2026 ، في الفترة من السبت 2 مايو 2026 حتى الخميس 7 مايو 2026

وبذلك تكون وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت رسميا تأجيل امتحانات شهر ابريل 2026 ، التي كان من المقرر لها أن تعقد في الفترة من 26 ابريل 2026 حتى 30 ابريل 2026 ، وذلك بحسب ما تم إعلانه رسميا في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025 / 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على جميع مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة اتباع الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات .