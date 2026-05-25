طريقة عمل مكرونة بكفتة الدجاج.. بمذاق لا يقاوم

مكرونة بكفتة الدجاج من الأطباق الرئيسي التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات و بمذاق لا يقاوم.

قدم الشيف عمر إسماعيل على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل مكرونة بكفتة الدجاج، فيما يلي:

مقادير مكرونة بكفتة الدجاج



● مكرونة قلم مسلوقة

● صلصة طماطم

● فلفل رومي

● بصل

● بقدونس

● بهارات

● حبهان بودرة

● عصير طماطم

● مرقة



لكرات الكفتة:

● دجاج فيليه مفروم

● بيكنج باودر

● بقسماط

● ملح وفلفل

● زيت



طريقة تحضير مكرونة بكفتة الدجاج



تخلط مقادير الكفتة ويصنع منها كرات

تشوح كرات الدجاج في قليل من الزيت

في طاسة أخرى يشوح الفلفل والبصل

ثم تضاف المرقة وعصير الطماطم والبهارات والحبهان البودرة والملح والفلفل ويشوح المزيج

ثم يضاف البقدونس والمكرونة وكرات الدجاج وتخلط جيدا حتى تمام التجانس

وتقدم ساخنة