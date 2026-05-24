مرأة ومنوعات

طريقة عمل كيك الفراولة بالجيلي في البيت

هاجر هانئ

كيك الفراولة بالجيلي من الحلويات الشهية التي يعشق تناولها الأطفال فهي تتسم بمذاقها المختلف عن الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف نيرمين هنو، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كيك الفراولة بالجيلي.

مقادير كيك الفراولة بالجيلي


● 225 جرام زبدة

● 300 جرام سكر

● 4 بيض

● 1 ملعقة صغيرة فانيليا

● 420 جرام دقيق أبيض

● 2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

● ¾ ملعقة صغيرة ملح

● 240 مل لبن

جيلى الفراولة :
● 2 عبوة جيلى بنكهة الفراولة
التوبينج :
● 3 كوب كريمة مخفوقة
● 1 كوب فراولة طازجة، مقطعة


طريقة تحضير كيك الفراولة بالجيلي


اخفق الزبدة مع السكر في وعاء باستخدام الخلاط حتى يصبح الخليط فاتح وهش.
أضف البيض واحدة تلو الأخرى مع التحريك جيداً بعد كل بيضة. أضف الفانيليا.
في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع البايكينج باودر والملح. أضف خليط الدقيق والحليب بالتناوب إلى خليط البيض مع التحريك على سرعة منخفضة حتى يمتزج.
ضع الخليط في صينية مبطنة واخبز حتى يخرج عود خشبي نظيف من الوسط، 45 إلى 60 دقيقة. اترك الكعكة تبرد 15 دقيقة. حضر الجيلو حسب التعليمات واتركه يبرد.
بعد تبريد الكعكة، اصنع ثقوب بالعصا الخشبية على مسافات بوصة واحدة واسكب الجيلو فوقها.
ضع الكعكة في الثلاجة 3 إلى 4 ساعات حتى تتماسك. قبل التقديم، ضع الكريمة المخفوقة والفراولة على الوجه واتركها ساعة في الثلاجة

