طريقة عمل آيس كريم الخوخ

قدم الشيف تامر فتحى،عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك،طريقة عمل ايس كريم الخوخ.





طريقة عمل ايس كريم الخوخ..

المقادير :-



ثلاثة أرباع كيلو خوخ بلدي



ثلاثة أرباع كيلو سكر ناعم



نصف كوب عصير ليمون



4 كوب كريمة كثيفة



نصف كوب ماء



ملعقة فانيليا



صفار 6 بيضات



طريقة التحضير :-



– يغسل الخوخ ويقطع إلى قطع صغيرة ويوضع في وعاء مضافاً إليه الماء وعصير الليمون، ويرفع على النار حتى يغلي.



– يترك على النار حتى ينضج الخوخ، ويضاف السكر مع استمرار التحريك حتى يذوب السكر.



– يرفع عن النار ثم يترك ليبرد قليلاً، ثم يوضع في الثلاجة بضع ساعات.



– يخفق صفار البيض مع السكر الإضافي، ويرفع على نار هادئة أو يوضع في حمام مائي ساخن مع التقليب حتى يذوب السكر، ويتكثف المزيج قليلاً، ثم يضاف إليه الفانيليا، وبهذا نحصل على الكاسترد.



– يصب في وعاء ويترك ليبرد ثم يوضع بالثلاجة لمدة ساعة.



– يصب مزيج الخوخ البارد في وعاء الكاسترد ويضاف إليها الكريمة المخفوقة (2 كوب)، ويسكب الخليط في قالب ويغطي بورق الألمونيوم، ويوضع بالثلاجة عدة ساعات.



– يعاد خفقه بواسطة الخلاط الكهربي، ثم يسكب في قالب ويوضع بالثلاجة حتى يتجمد، ويقدم بارد