طريقة عمل سوشي كداب.. بأسهل الخطوات

سوشي كداب من الوصفات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل سوشي كداب، فيما يلي….

مقادير سوشي كداب



● أرز أبيض

● سمك فيليه

● ثوم مفروم

● عصير ليمون

● ملح

● كمون ناعم

● زيت

● شبت مفروم

● مايونيز

● خيار مخلل مفروم

طريقة تحضير سوشي كداب



تتبل قطع السمك بالملح والكمون والثوم وعصير الليمون

توضع في صينية وترش بالزيت وتوضع فى الفرن حتى تشوى

يخلط الأرز الأبيض مع السمك المشوى والمايونيز والخيار المخلل المفروم

يشكل الخليط أسطواني على سطح مفرود بالشيت المفروم

تقطع شرائح وتقدم .