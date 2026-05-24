مقارنة بين دفسك 600 وهافال جوليان 2026

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 ، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: دفسك 600 و هافال جوليان موديل 2026 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

أبعاد هافال جوليان موديل 2026

تأتى سيارة هافال جوليان موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4472 مم، وعرض 1814 مم، وارتفاع 1619 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2700 مم .

محرك هافال جوليان موديل 2026

تحصل سيارة هافال جوليان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 148 حصان، وبها عزم دوران 220 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر هافال جوليان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 939 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 990 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هافال جوليان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 89 ألف جنيه .

أبعاد دفسك 600 موديل 2026

تتوافر سيارة دفسك 600 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4720 مم، وعرض 1865 مم، وارتفاع 1710 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2785 مم .

محرك دفسك 600 موديل 2026

تستمد سيارة دفسك 600 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 181 حصان، وتحتاج إلي 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر دفسك 600 موديل 2026

تباع سيارة دفسك 600 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 364 ألف جنيه .