رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات إكس بنج جي6 موديل 2026 الكهربائية

إبراهيم القادري

تنتشر داخل سوق السيارات المصرية الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 الكهربائية، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتتوافر هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: إكس بنج جي6 موديل 2026، والتي تنتمي لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية.

أبعاد إكس بنج جي6 موديل 2026

تأتى سيارة اكس بنج جي6 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4753 مم، وعرض 1920 مم، وارتفاع 1650 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2890 مم.

محرك إكس بنج جي6 موديل 2026

تحصل سيارة إكس بنج جي6 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 66 كيلووات/ساعة، وبها قوة 255 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كم/ساعة، وبها عزم دوران 440 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 440 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلى 100 كم/ساعة في مدة 6.6 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك.

 

مواصفات إكس بنج جي 6 موديل 2026

زودت سيارة إكس بنج جي6 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها 
ESP، وبها حساسات أمامية، وبها حساسات خلفية، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها نوافذ كهربائية أمامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه.

بالإضافة إلى أن سيارة اكس بنج جي6 موديل 2026 بها Power Windows، وتكييف، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية، ومرايات ضم، وفرش مقاعد من الجلد، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام إقفال الأبواب تعمل باللمس، وRear Seat Entertainment، وStart/Stop system، وبها Touch Screen، وجنوط رياضية، ومقاعد كهربائية، وإنذار ضد السرقة، ومصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وGPS، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وزر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح.

سعر إكس بنج جي 6 موديل 2026

تباع سيارة إكس بنج جي6 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و190 ألف جنيه.

