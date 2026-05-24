الإشراف العام
تكنولوجيا وسيارات

بي واي دي سيلايون 5 موديل 2026 تباع بهذا المواصفات

إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 لفئة السيارات الهجين الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

تحصل سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 210 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وبها بطارية 18 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مدي سير بالبطارية يصل إلي 120 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8 ثواني، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

زودت سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

تمتلك سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية .

ويوجد بـ سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 ، زجاج فاميه، وبها Power Windows، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen .

سعر بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بى واى دى سيلايون 5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 650 ألف جنيه .

