أيمن يونس: حمزة عبد الكريم يمتلك موهبة كبيرة وقدرات فنية مبشرة للغاية

أشاد أيمن يونس، نجم الكرة المصرية السابق، بالمستوى الذي قدمه اللاعب الشاب حمزة عبد الكريم خلال مشاركته مع منتخب مصر، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك موهبة كبيرة وقدرات فنية مبشرة للغاية، بعدما ظهر بشكل جيد خلال مباراة الفراعنة أمام منتخب روسيا.

وقال أيمن يونس إن حمزة عبد الكريم “ولد رائع ولمساته كويسة ومبشرة”، مشيرًا إلى أن اللاعب يملك شخصية مميزة داخل الملعب، ويستطيع أن يكون من العناصر المهمة للمنتخب الوطني خلال السنوات المقبلة إذا استمر في تطوير مستواه بنفس الجدية والتركيز.

منتخب مصر يتوج بلقب كأس العاصمة الجديدة

ونجح منتخب مصر في التتويج بلقب بطولة كأس العاصمة الجديدة، عقب تحقيقه الفوز على منتخب روسيا بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات كأس العالم 2026.

وظهر المنتخب المصري بصورة جيدة خلال اللقاء، حيث فرض سيطرته على مجريات المباراة في أغلب الفترات، وسط دعم جماهيري كبير في المدرجات، ليحقق الفراعنة انتصارًا معنويًا مهمًا قبل خوض تحديات المونديال المرتقب.

مصطفى زيكو يسجل أول أهدافه الدولية

وسجل مصطفى زيكو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65، بعدما استغل فرصة مميزة داخل منطقة الجزاء، ليسكن الكرة في الشباك الروسية، مانحًا منتخب مصر لقب البطولة.

ويُعد الهدف هو الأول دوليًا لمصطفى زيكو بقميص المنتخب الوطني، وذلك خلال ظهوره الأول مع الفراعنة، ليحصل اللاعب على إشادة واسعة بعد المستوى القوي الذي قدمه طوال اللقاء، في ظل تألق عدد من العناصر الشابة التي يسعى الجهاز الفني لتجهيزها قبل انطلاق كأس العالم