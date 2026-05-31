خالد الغندور يثير الجدل بمقارنة بين أرقام وبطولات الأهلي والزمالك منذ تطبيق “الفار”

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن أرقام وإحصائيات تخص نتائج الأندية المصرية خلال السنوات الست الأخيرة منذ تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، متناولًا توزيع البطولات بين أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في تلك الفترة.

وقال خالد الغندور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن نادي الزمالك تُوّج بالدوري المصري الممتاز 3 مرات، بينما حصد الأهلي اللقب 3 مرات أيضًا، من بينها مرة جاءت – على حد وصفه – بقرار إداري.

وأضاف أن الزمالك توّج بلقب كأس مصر 3 مرات، مقابل مرة واحدة للأهلي، فيما نجح بيراميدز في التتويج بالبطولة مرتين خلال نفس الفترة.

كما أشار إلى أن الزمالك حلّ في المركز الثالث بالدوري 3 مرات، بينما جاء الأهلي ثالثًا مرتين، من بينها مرة تأهل خلالها للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا بدلًا من بيراميدز، بعد إعلان الفرق المشاركة عقب نهاية الدور الأول.

وتطرق الغندور إلى أبرز المواجهات القارية، مشيرًا إلى تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في نهائي يُعرف إعلاميًا بـ«القاضية ممكن» على حساب الزمالك، وكذلك تسجيل هدف «القاضية ممكن» في تلك البطولة.

كما أشار إلى تتويج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي، في مباراة حُسمت بركلات الترجيح بعد هدف التعادل الذي سجله ناصر منسي.