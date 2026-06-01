مع التراجع الكبير في أسعاره.. توقعات بتخطي سعر أوقية الذهب 5800 دولار في ديسمبر

كشف ناجي فرج خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أسباب تراجع أسعار الذهب بشكل ملحوظ محليا .



وقال ناجي فرج في مداخلة هاتفية على قناة " مودرن"، :" الذهب مرآة للأحداث الجيوسياسية في العالم وما يحدث في العالم يؤثر على الذهب .

وتابع ناجي فرج :" الذهب ارتفع الأسبوع الماضي مع آمال انتهاء حرب إيران لكن مع عدم التوصل لاتفاق تأثرت أسعار الذهب عالميا وأدى على تراجع كبير في أسعار الذهب ".

وأكمل ناجي فرج :" هناك ضغوط بيعية وهنا دول مثل روسيا قامت ببيع 22 طن من الذهب لإيجاد سيولة لتوفير الدولار وهذا الامر أدى على انخفاض في أسعار الذهب".

ولفت ناجي فرج :" تراجعات أسعار الذهب الحالية مؤقتة.. والذهب سوف يتخطى الـ 5800 دولار للأوقية في ديسمبر الحالي وهذا وفقا للمؤشرات المستقبلية ".

