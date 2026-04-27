«رجال طائرة الأهلي» يواجه إيه إس إنچيس الإيفواري في بطولة إفريقيا

يلتقي الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي اليوم الاثنين مع فريق إيه إس إنچيس الإيفواري، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للأندية، المقامة في رواندا.

تقام المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، داخل صالة ،"BK arena"، ويسعى الاهلي لمواصلة وحقيق الفوز لكي يؤكد صدارته للمجموعة، بعدما فاز على كل من الكاميرون الرياضي الكاميروني وبنك العدالة الكيني وسبورتس الأوغندي وكيبلر الرواندي بنتيجة 3 - 0 في المباريات الأربعة.

وأوقعت القرعة الأهلي على رأس المجموعة الثانية، مع فرق الكاميرون الرياضي الكاميروني، وكيبلر الرواندي، وسبورتس الأوغندي، وإيه إس إنجيس الإيفواري، وبنك العدالة الكيني. وتضم قائمة فريقرجال طائرة الأهلي المشاركة في بطولة إفريقيا 14 لاعبًا، وهم كل من حسام يوسف وعبدالحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبدالرحمن سعودي وعبدالرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف. ويضم الجهاز الفني كلا من الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.