أخبار الوادي الجديد: المحافظ تتابع انتظام المبادرة الرئاسية لتخفيض الأسعار بفرع «المصرية ماركت» بالخارجة.. وتتابع انتظام العملية التعليمية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام المبادرة الرئاسية لتخفيض الأسعار بفرع «المصرية ماركت» بالخارجة

تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة «المصرية ماركت» بمدينة الخارجة؛ لمتابعة انتظام تنفيذ المبادرة الرئاسية لتخفيض الأسعار، والوقوف ميدانيًا على توافر السلع الأساسية وانتظام الإمدادات الغذائية المطروحة تلبية لاحتياجات المواطنين، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، والدكتورة سلوى مصطفى مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

واطمأنت المحافظ على توافر أرصدة السلع الاستراتيجية والمنتجات المدرجة ضمن المبادرة، بإجمالى 12 سلعة أساسية، وانتظام عمليات الطرح والبيع والتي تستمر لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، مع التوسع تدريجيًا لإضافة 18 سلعة أخرى، موجهةً بوضع خطة تنشيطية مستدامة لفروع «المصرية ماركت» بمختلف مراكز المحافظة، وتوفير الكميات المناسبة من السلع المخفضة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، مع طرحها عبر منافذ الوحدات القروية تيسيرًا على المواطنين، وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرة.

محافظ الوادي الجديد تتابع انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس الخارجة

قامت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بجولة تفقدية لعدد من مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ وذلك لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، وعبد الرحمن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

حيث تفقدت مدرستي الشهداء الإعدادية و العبور للتعليم الأساسي، للتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب والمعلمين و متابعة انتظام تواجد الطلاب وفقًا لخطة الدخول التدريجي واستلام الكتب المدرسية، كما اطمئنت على موقف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة لتوفير الاحتياجات الأساسية لكل مدرسة؛ بما يضمن توفير مناخ تعليمي آمن ومناسب.

وأشادت المحافظ بالالتزام والاهتمام الملحوظ مع بداية العام بالمدرستين والذي انعكس على مستوى وجاهزية الطلاب وتفاعلهم الدراسي، موجهةً الشكر والتقدير لإدارة المدرستين والمعلمين بهما ومنح مكافأة للمعلمين المتميزين، كما وجهت بحصر الكفاءات من الكوادر التعليمية المتميزة؛ للاستعانة بخبراتهم في دعم المنظومة التعليمية، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات بمحيط المدارس بالمدن والقرى.

محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء "المسجد البيئي"

وتبحث خطة إنشاء حدائق أنشطة مفتوحة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها صباح اليوم، الموقع المخصص لإنشاء مسجد على الطراز البيئي أمام معهد الفتيات الأزهري بمدينة الخارجة بدعم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يرافقها السيد محمد كجك نائب المحافظ، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز،واللواء إيهاب أبو اليسر وكيل وزارة الإسكان، والأستاذ محمد فكري مدير عام الشباب والرياضة، والمهندسة دعاء دويدار مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة

وأوضحت المحافظ أن المسجد يقام على مساحة 2000م2 كما تم تخصيصه نفس المساحة لإنشاء مسجد بكل مركز من مراكز المحافظة، تمهيداً لبدء أعمال الإنشاءات، معربةً عن خالص شكرها وتقديرها للقيادة السياسية والهيئة الهندسية لدعم تنفيذ المشروع دون تحمل المحافظة أي تكلفة.

من ناحية أخرى، وجهت مجدي خلال تفقدها بعض أحياء المدينة، بسرعة حصر الفراغات المتاحة بكل حي لتصميم وتنفيذ مقترح إنشاء حدائق أنشطة مفتوحة تضم مسطحات خضراء وألعاب ترفيهية ورياضية، بناء على الكثافة السكانية بكل حي؛ لتوفير متنفس حضاري لأهالي الحي.