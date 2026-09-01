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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عودة مياه الشرب لمناطق شرق أسوان بعد إصلاح كسر مفاجئ

اصلاح
اصلاح
محمد عبد الفتاح

فى تدخل سريع لاحتواء تداعيات كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بمنطقة الصداقة القديمة، تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على مدار الساعة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، برئاسة المهندس رفعت إسماعيل ، للتعامل الفورى مع الكسر الذى تعرض له خط مياه الشرب الرئيسى قطر 630 مللى، والمغذى لعدد من المناطق والعزب الواقعة شرق مدينة أسوان.

وأكد محافظ أسوان على أن سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة بخطوط وشبكات مياه الشرب، وإتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة ساهم فى إنهاء أعمال الإصلاح حيث تم التعامل وفقاً للإمكانيات المتاحة ، وتم على أساسها تنفيذ الصيانة والإصلاح للخط الذى حدث به الكسر على أكمل وجه.

وتمت إعادة ضخ المياه للمناطق المنخفصة ، والوصول تدريجياً للمناطق المرتفعة خلال فترة وجيزة، ليتم عودة الخدمة إلى طبيعتها بصورة كاملة لكافة المناطق المتأثرة .

جهود 

وتقدم محافظة أسوان إعتذارها للمواطنين على فترة الإنقطاع لمياه الشرب أثناء فترة الإصلاح.

فرق الصيانة تنجح فى إصلاح على الكسر  مدار
وأوضح المهندس رفعت إسماعيل أن فرق الصيانة الفنية التابعة لشبكة شرق أسوان تحركت فور حدوث الكسر.

 وبدأت فى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة اللازمة للجزء التالف من خط المياه، بالتنسيق مع القطاعات المختصة بالشركة، ليثمر ذلك عن الإنتهاء من الإصلاح حيث تم تركيب ماسورة جديدة بدلاً من الجزء التالف من الخط ، وتمت إعادة ضخ المياه بصورة طبيعية للمناطق التى تأثرت بالإنقطاع.

استعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة

وأضاف المهندس رفعت إسماعيل أن المناطق التى تأثرت بإنقطاع المياه نتيجة الكسر تشمل الصداقة القديمة، وكيما، وعزب كيما بالكامل، والسيل الجديد، والريفى، وجزءاً من منطقة الزيداب.

ولفت إلى أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لضمان تنفيذ أعمال الإصلاح بالشكل المطلوب ، بما يساهم فى إستقرار الشبكة وعودة معدلات وضغوط المياه إلى طبيعتها.

توجيهات باستمرار المتابعة

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة إستمرار المتابعة الميدانية والفنية ، والتأكد من سلامة الخط وعودة ضخ المياه للمناطق المتأثرة، مع أهمية التعامل الفورى مع أى أعطال أو كسور طارئة قد تؤثر على إنتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد عمرو لاشين على أن المحافظة تتابع بشكل مستمر موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل مع أى أعطال طارئة، بما يسهم فى الحفاظ على إنتظام وإستقرار الخدمات الأساسية.

ونجح فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قطر 630 مللى بمنطقة الصداقة القديمة ، بعد إستبدال الجزء التالف وتركيب ماسورة جديدة ، وتم إعادة ضخ المياه للمناطق المنخفصة ، والوصول تدريجياً للمناطق المرتفعة خلال فترة وجيزة.

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