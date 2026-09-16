محافظ الدقهلية يكلف برفع تجمعات القمامة أمام مقابر قرية سللنت

أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، توجيهاته إلى جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم دون تأخير، مع إعطاء أولوية عاجلة لمعالجة تجمعات القمامة في محيط المدارس ورفعها على الفور بشكل يومي.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل يومي ومنتظم، من خلال توزيع ورديات عمل تغطي كافة فترات اليوم، بما يضمن عدم تراكم المخلفات واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالشوارع والميادين.

وأكد أن تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة يمثل أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل، انطلاقًا من المسؤولية المباشرة تجاه المواطنين والحفاظ على نظافة المقابر، إلى جانب الحرص على الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتعزيز الصورة الجمالية للمحافظة.

وقام مركز ومدينة المنصورة، باصطحاب معدات الحملة الميكانيكية ورفع كافة تجمعات القمامة بمحيط مقابر قرية سللنت، وإعادة المظهر اللائق للمكان.