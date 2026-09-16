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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الدقهلية يؤكد دعمه الكامل لمديري المدارس في أداء رسالتهم

وكيل تعليم الدقهلية
وكيل تعليم الدقهلية
همت الحسينى

استقبل الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، محمود عبد الحميد شبيب، مدير مدرسة ميت الفرماوي الإعدادية الثانوية المشتركة، وذلك تقديرًا لجهوده في أداء مهامه ومسئولياته، وحرصه على انتظام العمل واستقرار العملية التعليمية داخل المدرسة.

وقام الدكتور خالد قبيصي بتكريم محمود شبيب، تقديرًا لما يبذله من جهود مخلصة في أداء واجبه، مؤكدًا أن الإدارة المدرسية الناجحة تقوم على تحمل المسئولية، والالتزام بالقواعد واللوائح، والتعامل مع مختلف المواقف بالحكمة والانضباط.

وأكد وكيل الوزارة دعمه الكامل لـ"شبيب"، مشيرًا إلى أن  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني داعم لكل مديري المدارس، كلٌّ في موقعه، ويؤكد أهمية تمكين القيادات المدرسية من أداء مسؤولياتها في إطار القانون واللوائح المنظمة للعمل.

وقال قبيصي إن "محمود شبيب نموذج للإدارة القوية والواعية والحكيمة التي نعتز بها ونفخر بأدائها، ونقدر كل مدير مدرسة يؤدي واجبه بإخلاص ويتحمل مسئولياته من أجل استقرار العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلاب".

وشدد وكيل الوزارة على أن مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تقف بجوار أبنائها العاملين، وتدعمهم في مواجهة أي تجاوزات قد يتعرضون لها أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، وذلك في إطار القانون واللوائح، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد قبيصي أن المؤسسات التعليمية يجب أن تظل بيئة يسودها الاحترام والانضباط والتعاون، مشيرًا إلى أن دعم القيادات المدرسية وتمكينها من أداء مهامها يمثلان عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستقرار داخل المدارس وتهيئة المناخ المناسب للعملية التعليمية.

وأشاد وكيل الوزارة بالدور الذي يقوم به مديرو المدارس وجميع القيادات والعاملين داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن تحمل المسئولية والانضباط والقدرة على إدارة المواقف بحكمة وحسم، مع الالتزام بالقانون، هي ركائز أساسية لنجاح الإدارة المدرسية.

الدقهلية محافظه ميت غمر تعليم

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