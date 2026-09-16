محافظ الدقهلية يوجه باستمرار رفع تجمعات القمامة في محيط المدارس

أصدر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، توجيهاته إلى جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم دون تأخير، مع إعطاء أولوية عاجلة لمعالجة تجمعات القمامة في محيط المدارس ورفعها على الفور بشكل يومي.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بشكل يومي ومنتظم، من خلال توزيع ورديات عمل تغطي كافة فترات اليوم، بما يضمن عدم تراكم المخلفات واستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق بالشوارع والميادين.

وأكد أن تكثيف أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة بمحيط المدارس يمثل أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل، انطلاقا من المسؤولية المباشرة تجاه سلامة وصحة أبنائنا الطلاب والطالبات، وحمايتهم من المخاطر الصحية والبيئية التي قد تنجم عن تراكم المخلفات، إلى جانب الحرص على الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتعزيز الصورة الجمالية للمحافظة.

ولم يقتصر التكليف على أعمال النظافة فحسب، بل كلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة النظافة، والتأكد من رفع تجمعات القمامة أولًا بأول، مع رفع كافة الإشغالات المحيطة بالمدارس، ومنع الباعة الجائلين من الافتراش أمام بوابات المدارس، حفاظا على انسيابية الحركة المرورية وسلامة الطلاب.