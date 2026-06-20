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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الوادي الجديد: النباتات الطبية والعطرية من المحاصيل الواعدة بالمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تفقد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أعمال حصاد محصول العتر شان بمركز بلاط، يرافقه المهندس عماد بحر وكيل المديرية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمحاصيل الزراعية الطبية والعطرية والوقوف على معدلات الإنتاج بالمراكز .

وشهد وكيل وزارة الزراعة، أعمال الحصاد بإحدى الزراعات بالمركز، بحضور الدكتور نصر مصطفى مدير الإدارة الزراعية ببلاط، وعدد من المهندسين الزراعيين ومشرفي النواحي والمزارعين، حيث اطمأن على الحالة العامة للمحصول ومعدلات الإنتاج، التي جاءت مبشرة وتعكس نجاح المزارعين في تطبيق التوصيات الفنية والإرشادية الخاصة بالمحصول.

وأكد وكيل زراعة الوادي الجديد، أن النباتات الطبية والعطرية تمثل أحد المحاصيل الواعدة بمحافظة الوادي الجديد، لما تتمتع به من جودة عالية وإقبال متزايد في الأسواق المحلية والتصديرية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في زراعتها بما يحقق قيمة اقتصادية مضافة للمزارعين ويسهم في تنويع التركيب المحصولي بالمحافظة.


وأوضح أن محصول العتر يُزرع على مساحة تبلغ 65 فدانًا على مستوى المحافظة، منها 35 فدانًا بمركز بلاط و30 فدانًا بمنطقة القصر، لافتًا إلى أن المساحات المنزرعة بالنباتات الطبية والعطرية بمركز بلاط وحده تصل إلى نحو 350 فدانًا، تشمل محاصيل الكمون والحلبة والنعناع والزعتر والعتر وغيرها من المحاصيل ذات العائد الاقتصادي المرتفع.

وخلال الجولة، استمع وكيل وزارة الزراعة إلى عدد من المزارعين، وناقش معهم أهم التحديات التي تواجه زراعة النباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي من خلال أجهزة المديرية والإدارات الزراعية بالمراكز المختلفة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل.

وتأتي هذه المتابعة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة المحاصيل الاستراتيجية والاقتصادية ميدانيًا، وتعليمات حنان مجدي محافظ الوادى الجديد، ودعم المزارعين والتوسع في الزراعات الواعدة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا متميزًا وتسهم في دعم جهود التنمية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.

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