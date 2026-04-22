الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أعراض تهيج القولون العصبي .. والأطعمة التى يجب الابتعاد عنها

رنا عصمت

يعتبر مريض القولون العصبي من أكثر الفئات التي يجب أن تحرص على نوعيات محددة من الغذاء والابتعاد عن أنماط غذائية أخري قد تسبب له سوء هضم ومن ثم إحساس مزعج بإضرابات في المعدة قد تصل إلى حد الألم الحاد.

تحدثنا الدكتورة مروة نوح أخصائي التغذية العلاجية والسمنة عن كل ما يخص تغذية مريض القولون العصبي.

 في البداية لابد أن نعرف معني متلازمة القولون المتهيج أو القولون العصبي  هو خلل في وظيفة القولون والذي ينتج عنه أعراض محددة وليست خطيرة في ذاتها إلا أنها مزعجة جدًا للمريض.

 أعراض تهيج القولون العصبي :

- شعور الانتفاخ والغازات

-خروج المخاط مع البراز، الإمساك

- إسهال بعد الطعام أو في الصباح الباكر أو كلاهما

- آلام في البطن ومغص تزول بعد الذهاب للحمام.

 المعرضون للإصابة باضطراب القولون العصبي :

 أي شخص معرض لذلك ويبدأ الأمر في مرحلة المراهقة أو سن الشباب، النساء أكثر احتمالا (خاصة قبل الدورة الشهرية) من الرجال بمقدار ثلاثة أضعاف.

 أهم الأطعمة التي يجب تجنبها لمريض القولون العصبي:

 الثوم والبصل غير المطبوخ

 المشروبات الغازية

 الشاي والقهوة

 الأطعمة المقلية

 التوابل والبهارات والشطة والفلفل الحار والمخللات

 البقوليات وبعض أنواع الخضراوات مثل الكرنب الملوخية والباذنجان

 الاجهاد النفسي والضغوط والقلق، الحليب.

 نصائح غذائية لمريض القولون العصبي:

الإكثار من شرب الماء.

 تناول المزيد من الألياف والحبوب الكاملة والفاكهة التي تساعد على التخلص من الإمساك المصاحب للقولون.

 تناول بعض المشروبات المهدئة مثل: النعناع، الكراويه، الينسون، الشمر، المرمرية، البابونج، الزنجبيل والشاي الأخضر.

 الإمتناع عن تناول الحليب اذا كنت ممن يشعرون بالانتفاخ واستبداله بالزبادي أو اللبن الرايب لأنه يحتوي على خمائر وبكتيريا نافعة للقولون والأمعاء ويقضي على البكتيريا الضارة.

 الإبتعاد عن التوتر والضغوط وممارسة الرياضة.

 الإقلاع عن التدخين.

 تجنب الوجبات الكبيرة والوجبات ذات الدهون العالية.

 تجنب جميع أنواع الأطعمة التي من الممكن أن تسبب حساسية للجهاز الهضمي ويتم التعرف عليها عن طريق بعض الفحوصات أو بالتجربة الشخصية مثل: الجبن، القمح، البيض أو الأطعمة التي تدخل بها مادة الجلوتين

بالصور

احمي الأماكن الحساسة من التهيّج والعدوى فى الصيف
السيارات الكهربائية
مرحاض داخل السيارة
طريقة عمل آيس كريم الفانيليا البيتي بقوام ناعم وكريمي
