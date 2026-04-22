الهلال الأحمر يمد خدماته الصحية بإطلاق قافلة طبية شاملة إلى «حميثرة» بالبحر الأحمر

أطلق الهلال الأحمر المصري، قافلة طبية شاملة إلى منطقة حميثرة فى جنوب مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، والتي تُقام خلال الفترة من 21 إلى 25 إبريل الجاري، تتمركز داخل قرية الشيخ الشاذلى وتقدم الرعاية الطبية اللازمة للأهالى بالمنطقة و القرى المجاورة .

وتقدم القافلة خدمات الفحص الطبي للأهالي، من خلال عددًا من العيادات ضمت تخصصات: الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، الجراحة العامة، العظام، إلى جانب توفير العلاج للمرضى بالمجان وزيارات طبية لمنازل الحالات الحرجة .

كما ينفذ الهلال الأحمر المصري جلسات توعوية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية والتربية الإيجابية للأطفال وكيفية تقويم السلوكيات الخاطئة، إلى جانب تنفيذ أنشطة المنقذ الصغير للأطفال وتقديم جلسات الدعم النفسي للراشدين والأطفال .

وقام متطوعو الهلال الأحمر المصري بتوزيع بطاطين، حقائب العناية الشخصية على المستفيدين، و"حقائب السعادة" على الأطفال.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الطبية الشاملة التي ينفذها الهلال الأحمر المصري لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم الرعاية الصحية للفئات الأولى بالرعاية فى مختلف المحافظات.