بوبوفيتش يراهن على لاعبي أستراليا للوصول بعيدا في المونديال

أثمر رهان مدرب أستراليا توني بوبوفيتش على الشباب في فوز فريقه المفاجئ 2-0 على تركيا في مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم، حيث افتتح نيستوري إيرانكوندا التسجيل وحافظ الحارس باتريك بيتش على نظافة شباكه بشكل رائع.

فاجأ مدرب المنتخب الأسترالي لكرة القدم الكثيرين بإشراك بيتش بدلاً من القائد الأساسي مات رايان، كما ترك لاعب الوسط المخضرم جاكسون إيرفين على مقاعد البدلاء، وقد أثمرت ثقة بوبوفيتش في بيتش عن أداء واثق من حارس مرمى ملبورن سيتي، الذي قدم سلسلة من التصديات في المناسبات النادرة التي اخترقت فيها تركيا جدار الدفاع الأسترالي.

وقال للصحفيين: "قد تكون هذه الأمور بمثابة صدمة للكثيرين، لكنها ليست صدمة داخل فريقنا أو طاقمنا لأننا نعمل جميعا معاً كل يوم ويمكننا أن نرى جودة هؤلاء الشباب".

وأضاف: “إنه فريق تم اختياره ليقدم أداء جيدا، بالطبع، لا يمكنك التنبؤ بالنتيجة، فنحن في كأس العالم، لكن بالنسبة لي، الأداء هو الأهم - وليس النتيجة، بغض النظر عن النتيجة، كان القرار صائباً.”

وأضح بوبوفيتش، الذي وقع هذا الأسبوع على تمديد عقده للاستمرار حتى كأس آسيا 2027، إن الأفضل لم يأت بعد من لاعبيه الشباب.

واستمر: “إن سقف طموحاتهم بعيد كل البعد عن ذلك لأنهم مجموعة شابة ليس لديها خبرة في كأس العالم، وخبرة محدودة للغاية في اللعب مع منتخبهم الوطني، يجب أن يصل معظم هؤلاء الأولاد إلى أقصى إمكاناتهم في غضون أربع أو ثماني سنوات.”

ثم حوّل بوبوفيتش تركيزه مرة أخرى إلى مباراة أستراليا التالية ضد الولايات المتحدة المضيفة، وهي مباراة قد يضمن الفوز فيها المركز الأول في المجموعة الرابعة.

أستراليا ضد تركيا

وأتم: “لا أعرف، ولا أشعر بالقلق حيال ذلك، ربما تتغير النظرة قليلاً لأننا هزمنا تركيا، وهي دولة كبيرة، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل، وعلينا أن ننتقل إلى مباراة الولايات المتحدة.”