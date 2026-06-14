إيرانكوندا يحصد جائزة رجل المباراة ويقود أستراليا للفوز على تركيا في المونديال

توج نيستوري إيرانكوندا، مهاجم منتخب أستراليا، بجائزة رجل المباراة عقب تألقه في مواجهة تركيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس العالم 2026.

وقاد اللاعب الشاب منتخب بلاده لتحقيق فوز مهم بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم بمدينة فانكوفر الكندية، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 27 بهدف رائع، استلم خلاله الكرة بمهارة قبل أن يسدد بقوة في الشباك التركية.

وشارك إيرانكوندا، البالغ من العمر 20 عامًا، لمدة 61 دقيقة، وسجل هدفًا من بين تسديدتين على المرمى، كما أكمل 5 تمريرات صحيحة من أصل 7، وحصل على خطأ لصالحه، وفاز في صراعين هوائيين من أصل 5.

وبهدفه في شباك تركيا، دخل إيرانكوندا تاريخ الكرة الأسترالية بعدما أصبح أصغر لاعب يسجل لمنتخب أستراليا في كأس العالم.

ورفع الفوز رصيد أستراليا إلى 3 نقاط، لتتساوى مع الولايات المتحدة الأمريكية مع أفضلية فارق الأهداف للأخيرة، بعدما حققت فوزًا عريضًا على باراجواي بنتيجة 4-1.

ومن المقرر أن يلتقي منتخبا أستراليا والولايات المتحدة في مواجهة مرتقبة لحسم صدارة المجموعة، بينما تبحث تركيا وباراجواي عن التعويض عندما يتواجهان في لقاء يحمل شعار "لا بديل عن الفوز".