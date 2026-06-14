أستراليا تفوز على تركيا بثنائية نظيفة بكأس العالم 2026

حقق المنتخب الأسترالي لكرة القدم فوزا ثمينا على نظيره التركي بثنائية نظيفة فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب بي سي بليس بكندا ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026 المقامة بأمريكا وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو و حتى 19 يوليو.

وفي الشوط الأول أحرز اللاعب نيستوري إرانكوندا الهدف الأول لصالح منتخب بلاده أستراليا فى الدقيقة 27 الذي راوغ قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في شباك منتخب تركيا وفي الشوط الثاني أضاف كونور ميتكالف الهدف الثانى لأستراليا فى الدقيقة 75 بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك لتنتهى المباراة بفوز أستراليا على تركيا 2-0.

وبهذه النتيجة ، حصد منتخب استراليا أول ثلاث نقاط له بجدول ترتيب المجموعة ليصبح فى المركز الثانى خلف أمريكا المتصدرة بنفس الرصيد والتى كانت فازت على باراجواى 4-1 لحساب نفس الجولة…فيما تجمد رصيد تركيا عند بلا نقاط فى المركز الثالث.

ومن المقرر أن تواجه أستراليا نظيرتها أمريكا يوم الجمعة المقبل وتركيا نظيرتها باراجواى يوم السبت المقبل لحساب الجولة الثانية بالمجموعة .