موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن المدير الفني لمواجهة نظيره منتخب بلجيكا في المباراة الافتتاحية لمنتخب الفراعنة للاستحقاقات الرسمية لكأس العالم 2026.

تقام مباراة منتخب مصر الوطني وبلجيكا في العاشرة مساء غدا الإثنين في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لومين فيلد في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية ويحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية واسعة حيث يخوض الفراعنة واحدة من أهم مبارياته أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

تنقل مباراة منتخب مصر الوطني وبلجيكا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026 في العالم.

كما تذاع مباراة منتخب مصر وبلجيكا عبر القناة الأولى الرياضية الجزائرية الأرضية.

تردد قناة الأرضية الجزائرية

يمكن مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بالمجان عبر قناة الأرضية الجزائرية من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500