مجدي عبد العاطي مديرا فنيا لنادي أبو قير للأسمدة

أعلن نادي أبو قير للأسمدة عن التعاقد مع الكابتن مجدي عبد العاطي لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك استعدادًا للمشاركة التاريخية في الدوري الممتاز خلال الموسم الجديد.

وجاء قرار التعاقد مع عبد العاطي بعد رحيل المدير الفني السابق الكابتن أمير عزمى مجاهد، الذي أنهى مهمته مع الفريق عقب نجاحه في قيادة النادي لضمان الصعود الرسمي إلى دوري الأضواء.

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جاء الجهاز الفني المعاون كالتالي:

محمد ثابت (صاروخ): مدرب عام

عبد الله رجب: مدرب مساعد

هاني عبد الله: مدرب مساعد

الدكتور أحمد زيتون: مخطط أحمال

عصام محمود: مدرب حراس المرمى

محمود مجدي: محلل أداء

يأتي هذا التعاقد في إطار استعدادات أبو قير للأسمدة لخوض أولى مشاركاته في الدوري الممتاز، بعد أن نجح الفريق في تحقيق إنجاز تاريخي بالصعود باحتلال المركز الثالث في دوري المحترفين الموسم الماضي.